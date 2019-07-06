Футбол

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» встретятся в матче за суперкубок страныПетербургский дневник вчера в 23:41

Зенит — Локомотив
1 – 1
Перерыв
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Сегодня «Зенит» и «Локомотив» встретятся в матче за суперкубок страны. Первый официальный матч сезона состоится на «ВТБ-Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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