Сегодня «Зенит» и «Локомотив» встретятся в матче за суперкубок страны. Первый официальный матч сезона состоится на «ВТБ-Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» встретятся в матче за суперкубок страны

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