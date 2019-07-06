"Локомотив" взял Кубок России после матча с "Уралом" в финале, игра завершилась со счетом 1:0.

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок

Энергетика Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).

Общество В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и гроза МЧС России предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы.

Политика Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3% Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.

Происшествия Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».

Общество Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.

Транспорт Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".

Спорт Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020 Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.

Происшествия Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"

Происшествия Найдены родители избитой семилетней девочки из Ингушетии Журналисты нашли родителей избитой в Назрани семилетней девочки. Оказалось, что они давно в разводе и много лет не видели свою дочь.

Общество Конюхов вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями Российский путешественник Федор Конюхов отправился из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщается на его персональном сайте.

Политика Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.

Авто Эксперты рассказали, на что чаще жалуются автомобилисты летом Почти две трети звонков в службу помощи автомобилистам в летний период времени заканчиваются эвакуацией машины.

Политика Зеленский сменил главу Львовской области Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области.

Политика В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Происшествия После второго землетрясения в Калифорнии введен режим ЧП В субботу, 6 июля, после второго мощного землетрясения за два дня подряд губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом принял решение объявить чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино, ранее режим ЧП уже был введен в округе Керн.

Музыка Амстердам отказался проводить Евровидение-2020 Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.