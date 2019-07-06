Футбол

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за СуперкубокGazeta.SPb 01:59

Зенит — Локомотив
сегодня
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
"Локомотив" взял Кубок России после матча с "Уралом" в финале, игра завершилась со счетом 1:0.
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