Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге ЕвропыГазета.Ru 02:38
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы. 5 июня Союз европейских футбольных ассоциаций проведет жеребьевку следующей стадии еврокубков.
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Политика
Рябков нарек США «могильщиками» ДРСМД
20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России
В пресс-службе киргизского МЧС уточнили, что погибший 45-летний россиянин был найден на склоне пика Ленина, на отметке около 6,2 тыс. метров над уровнем моря.
Обновлено в 05:37
Политика
Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Обновлено в 08:58
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года.
Обновлено в 06:22
Общество
Власти нашли компромисс по биатлону «на костях» в Екатеринбурге
Перед началом строительства биатлонного комплекса на Московском тракте в Екатеринбурге будут проведены необходимые экспертизы, на которых настаивают историки и общественники.
Обновлено в 09:16
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Музыка
На новый альбом «Аквариума» собрали почти 2 млн рублей
Для создания нового альбома группы «Аквариум» на краудфандинговой платформе Planeta.ru собрано почти 2 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Культура
«Ленинград» выступит на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму
Помимо группировки «Ленинграда», не фестивале выступит множество других музыкантов, в частности Гуф, ST, Natan, Сергей Лазарев, Вячеслав Бутусов и другие.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии
В последнее время Галина Николаевна не могла ходить. Певица не отходила от постели матери, за здоровье которой она очень переживает.
Обновлено в 04:54
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Политика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено 02 августа в 22:21
Авто
Спорткар Karma GT появится на автомобильной неделе в Монтерее
Пока технические параметры электрокара не раскрываются, но известно, что на рынке Karma GT появится в лимитированном тираже.
Обновлено вчера в 22:52
Культура
В Волгоградской области состоится фестиваль к 75-летию Великой Победы
Как сообщили в облкомтуризме, творческое состязание пройдет в 10 номинациях.
Обновлено в 04:32
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Иран снова задержал в Персидском заливе иностранный танкер
Обновлено вчера в 06:09