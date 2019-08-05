Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы. 5 июня Союз европейских футбольных ассоциаций проведет жеребьевку следующей стадии еврокубков.

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Спорт день за днем

Политика Рябков нарек США «могильщиками» ДРСМД 20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Происшествия В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России В пресс-службе киргизского МЧС уточнили, что погибший 45-летний россиянин был найден на склоне пика Ленина, на отметке около 6,2 тыс. метров над уровнем моря.

Политика Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».

Экономика Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года.

Общество Власти нашли компромисс по биатлону «на костях» в Екатеринбурге Перед началом строительства биатлонного комплекса на Московском тракте в Екатеринбурге будут проведены необходимые экспертизы, на которых настаивают историки и общественники.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Происшествия Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.

Происшествия Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Музыка На новый альбом «Аквариума» собрали почти 2 млн рублей Для создания нового альбома группы «Аквариум» на краудфандинговой платформе Planeta.ru собрано почти 2 миллиона рублей.

Политика В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Политика В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.

Экономика Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.

Культура «Ленинград» выступит на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму Помимо группировки «Ленинграда», не фестивале выступит множество других музыкантов, в частности Гуф, ST, Natan, Сергей Лазарев, Вячеслав Бутусов и другие.

Шоу-бизнес Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии В последнее время Галина Николаевна не могла ходить. Певица не отходила от постели матери, за здоровье которой она очень переживает.

Финансы ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.

Политика Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.

Авто Спорткар Karma GT появится на автомобильной неделе в Монтерее Пока технические параметры электрокара не раскрываются, но известно, что на рынке Karma GT появится в лимитированном тираже.

Общество Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.