Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге ЕвропыГазета.Ru 02:38

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы. 5 июня Союз европейских футбольных ассоциаций проведет жеребьевку следующей стадии еврокубков.
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«Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы

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LiveSport.ruвчера в 17:25
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Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
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В Волгоградской области состоится фестиваль к 75-летию Великой Победы

Как сообщили в облкомтуризме, творческое состязание пройдет в 10 номинациях.
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