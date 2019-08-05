Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге ЕвропыГазета.Ru 02:38

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы. 5 июня Союз европейских футбольных ассоциаций проведет жеребьевку следующей стадии еврокубков.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

С кем сыграют «Спартак» и «Краснодар», если пройдут «Тун» и «Порту». Главное о жеребьевке ЛЧ и ЛЕ

Sport24.ru09:10

Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в Лиге Европы, если пройдет «Тун»

Спорт день за днем07:56

Одна – с банкиром во главе, другая – с бывшим вратарем Слуцкого. С кем может сыграть «Спартак» в Лиге Европы?

Спорт-Экспресс09:45

«Спартак» может сыграть в раунде плей-офф ЛЕ с победителем пары «Брондбю» - «Брага»

ТАСС08:00

Писарев оценил шансы «Спартака» с возможными соперниками в Лиге Европы

Матч ТВ08:40

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы

Чемпионат07:58

Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы 2019/2020. Онлайн

LiveSport.ruвчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Авто

Названа цена кроссовера Chery Tiggo 4

Кроссовер в максимальной комплектации Techno обойдется в 1 099 900 рублей.
Обновлено в 09:37
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Политика

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Политика

Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД

Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Украина запросила у США новые противотанковые Javelin

Киев запросил у американской стороны дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
Обновлено в 08:09
Здоровье

Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку

Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Общество

Июль 2019 года назван самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Обновлено в 08:19
Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

МИД России призвал страны ООН не размещать оружие в космосе

Министерство иностранных дел России призвало все страны ООН поддержать мирные инициативы по недопущению размещения оружия в космосе.
Обновлено в 10:03
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Кино

Американские критики назвали лучшие сериалы года

В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».
Обновлено в 09:41
Происшествия

По факту смертельной аварии на Малышева возбуждено дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на улице Малышева, произошедшей 4 августа.
Обновлено в 06:55
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Наука

Спасти от самого себя: как лечат аутоиммунные заболевания

Нарушения в работе адаптивного иммунитета, заставляющие иммунную систему атаковать тело хозяина, называются аутоиммунными заболеваниями.
Обновлено в 07:17
Политика

Парламент самопровозглашеного Косово распустят 22 августа

Спикер парламента провел в понедельник заседание президиума заксобрания, чтобы обсудить его роспуск для проведения внеочередных выборов.
Обновлено в 09:08
Политика

В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Технологии

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Арестованный за экстремизм блогер признал факт угрозы детям силовиков

Обновлено в 09:55
Футбол

«Краснодар» и «Спартак» узнали возможных соперников в Европе

Своих возможных соперников узнали "Краснодар" и "Спартак".
Обновлено в 08:58
Общество

Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы

К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие

БМП будущего: Израиль представил технологии «умной» бронетехники

Министерство обороны Израиля представило технологии будущего для боевой машины с искусственным интеллектом.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Следователи проводят проверку гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Обновлено в 04:03
Происшествия

Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное