Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы. 5 июня Союз европейских футбольных ассоциаций проведет жеребьевку следующей стадии еврокубков.

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

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