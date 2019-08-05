Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге ЕвропыГазета.Ru 02:38
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы. 5 июня Союз европейских футбольных ассоциаций проведет жеребьевку следующей стадии еврокубков.
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Экономика
В России заработал закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, согласно которому владельцу должны будут компенсировать полную сумму за его потерю.
Обновлено вчера в 02:23
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Госдума: 15 миллионов россиян в будущем могут остаться без работы
По мнению члена комитета российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Олега Шеина, скоро низкоквалифицированная работа уйдет в прошлое.
Обновлено вчера в 18:05
Финансы
Трамп обвинил Китай в валютной манипуляции
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляции валютой, об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 11:22
Политика
Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса
Правительство Индии приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Футбол
«Я сыграл по-русски». Фернандес рассказал о голе в ворота «Рубина»
Автором единственного мяча в ворота хозяев поля стал один из лидеров армейского коллектива Марио Фернандес.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Более 100 человек арестовали после протестных акций в Москве
По итогам протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.
Обновлено в 11:39
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика
Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Обновлено в 08:58
Происшествия
Не менее девяти человек погибло из-за дождей в горах Китая
Не менее девяти человек погибло в Китае из-за схода горных пород, вызванного сильными дождями, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Обновлено в 03:10
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Путин предупредил США о последствиях выхода из ДРСМД
"Россия слишком долго безнаказанно нарушала ДРСМД", - заявил президент США Дональд Трамп в феврале, призывая Москву уничтожить ракеты, установки и связанное с ними оборудование, которые, по его мнению нарушает договор.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 09:42
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Транспорт
Рабочее движение на развязке ЗСД и Нового шоссе откроют в сентябре
В сентябре первые автомобилисты смогут воспользоваться новой развязкой на Западном скоростном диаметре в районе Нового шоссе.
Обновлено в 09:29
Общество
В корпус наблюдателей ОП Москвы подали заявки около 6,3 тысячи человек
В Общественную палату Москвы поступили заявки почти 6,3 тысячи жителей столицы, которые хотят стать наблюдателями во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Обновлено в 10:55
Футбол
«Ювентус» предлагает «МЮ» Матюиди и Манджукича в обмен на Погба
Источник утверждает, что руководство «Ювентуса» вместе с агентом Погба Мино Райолой предложили «красным дьяволам» Пауло Дибалу, Марио Манджукича и Блеза Матюиди в обмен на французского полузащитника.
Обновлено в 12:13
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Евсеев продолжит карьеру в «Роторе»
По информации Sport24, бывший футболист «Зенита» и «Урала» Алексей Евсеев в ближайшее время станет игроком «Ротора».
Обновлено в 11:06
Авто
В Японии рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200
На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 03:50
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Разин уверен, что смерть «беременной от Киркорова» была подстроена
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин считает, что смерть Светланы Сафиевой, пытавшейся доказать свою беременность от Филиппа Киркорова, была подстроена.
Обновлено в 10:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Магуайра
Обновлено в 08:10
Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17