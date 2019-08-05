Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге ЕвропыГазета.Ru 02:38
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы. 5 июня Союз европейских футбольных ассоциаций проведет жеребьевку следующей стадии еврокубков.
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На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
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