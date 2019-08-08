Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет с «Туном» в Лиге ЕвропыРадио Зенит 06:12

Тун — Спартак
2 – 3
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Арена Тун
Базиль Штилльхарт
8′
22′
Эсекиэль Понсе
29′
Зелимхан Бакаев
Ридж Манси
Маттео Тозетти
46′
Никки Хавенар
50′
Ниас Хефти
52′
58′
Александр Максименко
Симоне Рапп
59′
60′
Джано Ананидзе
Андре Шюррле
72′
Резиуан Мирзов
Александр Ташаев
73′
Зелимхан Бакаев
Свен Йосс
Деннис Саланович
77′
87′
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
90′+3′
Самуэль Жиго
"Спартак" сегодня стартует в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Московской команде будет противостоять швейцарский "Тун", встреча пройдет на поле соперника. Красно-белые уже провели четыре официальных матча в текущем сезоне, набрав 5 очков и расположившись на 11-м месте в турнирной таблице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с «Туном»

Матч ТВ16:33

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Туном» в Швейцарии

Спорт-Экспресс16:32

«Тун» — «Спартак»: на матче присутствуют 500 фанатов московской команды

Чемпионат13:28

Футбол, Лига Европы, квалификация, Тун - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru12:00

Около 400 болельщиков «Спартака» посетят гостевой матч с «Туном» в Лиге Европы

ТАСС07:43

Лига Европы. «Спартак» в гостях сыграет с «Туном»

Бомбардир.ру03:18

На матч «Спартака» в Швейцарии не пустили болельщика в маске Трампа и с картонным Путиным

Sport24.ru13:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:47, Вашингтон
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Политика

Госдеп заявил о готовности Трампа к переговорам с Ираном

Соединенные Штаты сообщили о готовности президента страны Дональда Трампа к переговорам с Ираном.
Обновлено в 17:17
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Общество

В МЧС предупредили, когда ждать пик непогоды в Москве

В управлении МЧС по столице проинформировали, когда москвичам ждать пик непогоды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:56
Футбол

Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы

Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа.
Обновлено в 23:33
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено в 19:25
Происшествия

СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Американский журнал определил лучший российский военный самолет

Обновлено в 21:39
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество

Россиянам могут разрешить работать из дома

Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты предоставить сотрудникам возможность какое-то время работать удаленно.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский проведет на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено в 06:35
Политика

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено в 19:31
Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:35
Гаджеты

Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Культура

«Квартал-95» нашел комика на роль Зеленского

Обновлено в 21:08
Армия и оружие

В США оценили российский ударный стелс-беспилотник «Охотник»

Недавно свой первый длительный полёт совершил российский ударный беспилотник «Охотник».
Обновлено в 14:39
Общество

В Японии из-за тайфуна остались без света 15 тысяч домов

Ветром повреждены линии электропередачи, без энергоснабжения остались около 15 тыс. домов, в основном на острове Мияко, передает «РГ».
Обновлено в 21:31
Общество

Роспотребнадзор проверил казанские магазины

Роспотребнадзор проверил казанские магазины.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митинг

В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 11:16
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено в 21:03
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю

В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 23:11
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 22:54
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Экономика

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Обновлено в 05:56
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Авто

В Сети появились рендеры Nissan GT-R и 370Z Shooting Brake

К сожалению, на рендере скрыта большая часть GT-R, но самое главное мы видим.
Обновлено в 22:58
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное