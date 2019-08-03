Футбол

Сегодня «Ростов» может возглавить турнирную таблицу РПЛRostof.ru 00:22

Урал — Ростов
2 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
Вараздат Ароян
20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
33′
44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
52′
60′
Элдор Шомуродов
61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
67′
Элдор Шомуродов
72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
73′
Владимир Ильин
81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
83′
85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Сегодня футбольный клуб «Ростов» может, как минимум до конца дня, выйти на первое место в Российской Премьер-лиге. Для этого ростовчане должны в Екатеринбурге обыграть «Урал», игра начнется в 14:00.
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«Урал» — «Ростов». Смотреть онлайн, прямая трансляция, «Матч Премьер»

Sport24.ru05:42

«Урал» — «Ростов»: видеотрансляция начнется в 14:00

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«Урал» – «Ростов» – 1:1. Шомуродов сравнял счет. Онлайн-трансляция матча

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Сегодня «Ростов» может возглавить турнирную таблицу РПЛ

Rostof.ru00:22

Урал - Ростов: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:22
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