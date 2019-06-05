Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги нацийСоветский спорт 06:06

Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.

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Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций

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