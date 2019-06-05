Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги нацийСоветский спорт 06:06

Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.

Спорт день за днем

Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций

Энергетика Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».

Общество В Подмосковье создадут шесть тысяч дополнительных ясельных мест Порядка шести тысяч дополнительных ясельных мест создадут в 2019 году в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.

Происшествия МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.

Транспорт В российских поездах появились ароматизированные вагоны В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.

Авто Компания Kia показала кроссовер Kia XCeed Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.

Армия и оружие США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35 Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес Садальский обвинил внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова "Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка", - написал Садальский на своей странице в Instagram, сопроводив сообщение старой фотографией, на которой он сидит за одним столом с Бари Алибасовым и его супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Происшествия В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.

Политика Социологи опубликовали новые рейтинги украинских партий Специалисты исследовательской социологической группы «Рейтинг» опубликовали новые данные опроса избирателей, согласно которому за 2 месяца до выборов в Верховную Раду за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 48,2% респондентов.

Общество Эксперты «Роскачества» нашли кишечную палочку в чаях 11 производителей Бактерии кишечной палочки нашли в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».

Интернет Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.

Армия и оружие РВСН получит в распоряжение более 30 межконтинентальных ракет РВСН получит около 30 баллистических межконтинентальных ракет для увеличения количества современного вооружения в ракетных войсках до конца 2019 года, сообщает ФАН.

Происшествия В Магнитогорске шквалистый ветер сорвал крышу с «Почты России» Крышу двухэтажного здания «Почты России» на улице Вокзальной сорвал ветер, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Экономика ВТБ не исключил повышения номинала акций ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Политика Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали в среду в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.

Политика На Украине сравнили ситуацию с Россией в ПАСЕ с кануном Второй мировой Глава делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию с Россией в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.

Армия и оружие Шойгу рассказал о напряженности на границах СНГ Министр обороны России Сергей Шойгу отметил очень напряженную военно-политическую обстановку на границах СНГ, сообщает RT.

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Общество Правительство Пермского края закупит зонты по шесть тысяч рублей Аппарат правительства Прикамья объявил аукцион на поставку зонтов от дождя и солнца.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Футбол Курбан Бердыев ушел из «Рубина» Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.