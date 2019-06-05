Футбол
Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги нацийСоветский спорт 06:06
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Драган»
Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
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Порядка шести тысяч дополнительных ясельных мест создадут в 2019 году в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства образования Подмосковья.
Обновлено в 08:50
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Обновлено в 08:54
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Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
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Социологи опубликовали новые рейтинги украинских партий
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Обновлено в 08:35
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Бактерии кишечной палочки нашли в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».
Обновлено вчера в 03:26
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Нурмагомедов проведет бой с Порье на турнире в Абу-Даби
Обновлено вчера в 16:15
Интернет
Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли
Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
РВСН получит в распоряжение более 30 межконтинентальных ракет
РВСН получит около 30 баллистических межконтинентальных ракет для увеличения количества современного вооружения в ракетных войсках до конца 2019 года, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:41
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Обновлено в 09:06
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Обновлено в 09:52
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Обновлено вчера в 19:36
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Обновлено в 06:12
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Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженности на границах СНГ
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил очень напряженную военно-политическую обстановку на границах СНГ, сообщает RT.
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АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
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