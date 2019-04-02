Футбол
Сегодня Неймар возобновит тренировки с «ПСЖ»Бомбардир.ру 02:40
Форвард «ПСЖ» Неймар сегодня, 3 апреля, вернется к тренировкам после восстановления от травмы пятой плюсневой кости. Запланирована проверка врачей, в ходе которой бразилец будет выполнять тесты. После нее станет окончательно ясно, на сколько футболист готов вернуться к физическим нагрузкам.
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