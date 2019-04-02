Футбол

Сегодня Неймар возобновит тренировки с «ПСЖ»Бомбардир.ру 02:40

Форвард «ПСЖ» Неймар сегодня, 3 апреля, вернется к тренировкам после восстановления от травмы пятой плюсневой кости. Запланирована проверка врачей, в ходе которой бразилец будет выполнять тесты. После нее станет окончательно ясно, на сколько футболист готов вернуться к физическим нагрузкам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неймар сегодня возобновит тренировки

ProstoProSport03:31

Неймар возобновит тренировки в среду. Он не играет с 23 января

Спорт-Экспрессвчера в 13:54

Неймар вернется к тренировкам 3 апреля

Sportbox.RUвчера в 14:18

Неймар вернется к тренировкам 3 апреля

Матч ТВвчера в 14:18

Неймар в среду приступит к тренировкам после травмы

РИА Новостивчера в 13:58

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ

Soccer.ruвчера в 14:23

Неймар в среду возобновит тренировки. Он пройдет тесты на поле

Sports.ruвчера в 13:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Единоборства

Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 03:28
Политика

Охлобыстин после слов Зеленского про идиотов напомнил о Достоевском

Обновлено в 07:37
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
Обновлено вчера в 16:07
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

США пожелали видеть Турцию в НАТО только в случае отказа от С-400

Вашингтон хочет в дальнейшем видеть Турцию членом НАТО только при условии отказа от покупки российских систем С-400.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Политика

Президент Казахстана прибыл в Россию с первым официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:12
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 18:11
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда

Нападающий "Зенита" Кокорин и полузащитник "Краснодара" Мамаев прибыли на первое заседание суда.
Обновлено в 07:33
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство экономичного Lada Largus CNG

Во вторник, 2 апреля 2019 года, на заводе ГК «АТС» официально стартовало серийное производство Lada Largus CNG.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие

С Урала под Воронеж перебросили 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34

Из Челябинской области под Воронеж перебазировали шесть многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено в 04:49
Авто

General Motors собирается купить заводы Ford в России

Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Обыск проведен у председателя Совета тейпов Ингушетии

Силовики, проведшие сегодня рано утром обыск в доме председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова, вели себя корректно, заявил его сын.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

Путин подписал закон о новых правилах индексации пенсии

В законе отмечается, что пенсионерам произведут перерасчет пенсий с 1 января, а деньги им выплатят не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено 01 апреля в 08:34
Футбол

Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.
Обновлено в 00:23
Музыка

Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13

Обновлено вчера в 12:05
Гаджеты

Названы самые быстрые Android-смартфоны по итогам марта 2019 года

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала свой мартовский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие

Что придумал американский флот для защиты от российских ракет

Обновлено в 01:00
Хоккей

Радулов набрал четыре очка в одном матче НХЛ во второй раз в карьере

Обновлено в 01:21
Происшествия

Футболисты «Зенита» почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Обновлено в 06:24
Политика

Саакашвили рассказал о своем отношении к наркотикам

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что никогда не пробовал наркотики, но знает, что такое "ломка" - это когда "не можешь что-то строить, творить, улучшать", и после потери власти в Грузии он испытывал её достаточно сильно.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

На китайской базе заметили лазер для уничтожения спутников

Обновлено в 04:39
Экономика

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
Политика

Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Общество

Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны

Смертность выросла в каждом третьем регионе России по итогам 2018 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.
Обновлено в 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное