Сегодня Неймар возобновит тренировки с «ПСЖ»Бомбардир.ру 02:40

Форвард «ПСЖ» Неймар сегодня, 3 апреля, вернется к тренировкам после восстановления от травмы пятой плюсневой кости. Запланирована проверка врачей, в ходе которой бразилец будет выполнять тесты. После нее станет окончательно ясно, на сколько футболист готов вернуться к физическим нагрузкам.

Сегодня Неймар возобновит тренировки с «ПСЖ»

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