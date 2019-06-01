Футбол
Сегодня «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Лиги чемпионовПетербургский дневник вчера в 20:35
|2′
Мохамед Салах
|58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
|66′
|62%
|Владение мячом
|38%
|81%
|Процент точных передач
|68%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|1
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|7
|2
|Отборы
|3
|4
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
17
Сиссоко
20
Алли
27
Моура
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
27
Ориги
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня, 1 июня, всех любителей футбола ждёт настоящий праздник - финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Решающий матч главного европейского клубного турнира пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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