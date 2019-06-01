«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионовRT на русском 16:57

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским клубом «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

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