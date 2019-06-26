Сегодня «Краснодар» сыграет с ЦСКА на турнире в АвстрииСоветский спорт 04:57

Краснодар и ЦСКА сыграют друг с другом в первом туре предсезонного турнира в Австрии. Матч пройдет на стадионе Шпортплац ТСВ Пеллау в Пеллау.

Сегодня «Краснодар» сыграет с ЦСКА на турнире в Австрии

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