Футбол
Сегодня «Краснодар» сыграет с ЦСКА на турнире в АвстрииСоветский спорт 04:57
Краснодар и ЦСКА сыграют друг с другом в первом туре предсезонного турнира в Австрии. Матч пройдет на стадионе Шпортплац ТСВ Пеллау в Пеллау.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
Наука
Создано эффективное средство против рака
Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Общество
Во Владимире чиновница посоветовала девочкам не учиться, а рожать
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
В Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий
На приём были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.
Обновлено в 10:10
Авто
McLaren представил электрическую версию гиперкара 720S для детей
Британская компания выпустила электрическую копию своего гиперкара McLaren720S, предназначенную для детей.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.
Обновлено в 09:48
Единоборства
ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC
Ведущая американская лига смешанных единоборств UFC расторгла контракт с российским бойцом Иваном Штырковым.
Обновлено в 10:50
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Политика
Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России
Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 10:43
Футбол
УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии
Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
Обновлено в 09:28
Интернет
Новое приложение реалистично раздевает девушек на фото
Создатель DeepNude рекомендует использовать фото девушек, у которых уже оголена большая часть тела — например, в купальнике или нижнем белье.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Происшествия
На строительном рынке Волгограда загорелся склад
"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Политика
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
В Москве простились с актрисой Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди них - художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, директор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 05:54
Финансы
Госдума приняла поправки в федеральный бюджет-2019
Закон об изменении федерального бюджета на текущий, 2019 год, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.
Обновлено в 05:30
Кино
Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»
Обновлено в 03:04
Экономика
На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов
В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн).
Обновлено в 05:13
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Общество
PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением
Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:06
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Политика
Бывшего президента Киргизии Атамбаева лишили неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии лишили неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 05:24
Автоспорт
Квят прокомментировал слухи о замене Гасли в «Ред Булл»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят дипломатично прокомментировал предположения, что слабые результаты Пьера Гасли в «Ред Булл» могли бы перевести к перестановкам в двух командах «быков» и переводе россиянина в головной коллектив.
Обновлено в 09:44
Общество
Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти
В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
В столице Туниса прогремел второй взрыв, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 08:23
Экономика
Sollers выкупит 51% в СП с Ford за $75 млн
Как говорится в сообщении "Соллерса", совет директоров дал согласие на совершение крупной сделки - договора о приобретении у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась в многолетней борьбе с целлюлитом
Певица Анна Седокова на своей официальной странице в социальных сетях откровенно поделилась с подписчиками информацией о своих проблемах с фигурой.
Обновлено в 05:16