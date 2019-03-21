Сегодня Икарди проведет тренировку с «Интером»Soccer.ru 06:39

Форвард "Интера" Мауро Икарди сегодня вернется к тренировкам в общей группе. Сообщается, что конфликт между 26-летним аргентинцем, клубом и тренером Лучано Спаллетти на время улажен при помощи гендиректора Беппе Маротты. Летом миланцы, скорее всего, продадут игрока.

Сегодня Икарди проведет тренировку с «Интером»

Политика В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономика Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.

Спорт Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.

Происшествия Сбой на сервере лишил ГИБДД возможности выписывать штрафы Из-за похожих проблем в октябре 2018 года ГИБДД не смогла выписать более 5 миллионов штрафов.

Экономика СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами К началу 2019 года Минкульт РФ не реализовал 12 проектов, сроки сдачи которых уже закончились.

Общество Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.

Авто Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.

Футбол Германия — Сербия 1:1 Сборная Германии сыграла вничью с командой Сербии в товарищеском матче. Встреча прошла в Вольфсбурге и завершилась со счетом 1:1.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.

Экономика Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова ради роли стала блондинкой На днях звезда решилась на кардинальное преображение ради роли.

Политика Ущерб от коррупции в военной сфере за год вырос в 4 раза Ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере в России вырос в 4 раза всего за год - такие цифры назвал главный военный прокурор Валерий Петров.

Происшествия В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.

Экономика В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.

Кино Встреча с режиссером «Праздника» Красовским отменена в Новосибирске На встрече, как сообщал режиссер на своей странице в Facebook, планировалось обсудить, "как показывать кино без прокатного удостоверения".

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес Суд расторг брак Марата Башарова Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.

Авто Haval выпустил топовую версию Haval H9 на российский рынок Внедорожник Haval H9 — самый крупный и дорогой автомобиль бренда получил в России новую топовую версию Premium.