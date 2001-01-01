Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги нацийСоветский спорт 01:12

Матч пройдет на арене Афонсу Энрикеш в португальском Гимарайнше и начнется в 21:45 мск. В своем дивизионе Лиги наций голландцы неожиданно сумели обойти команду Германии и действующих чемпионов мира французов.

Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

Кино Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен» Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.

Политика На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

Шоу-бизнес Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.

Общество Бари Алибасова готовят к операции По словам Левкина, ближайшие три дня Алибасов проведет на обезболивающих препаратах, после чего врачи будут решать делать операцию или не делать.

Транспорт Uber запускает вертолетные перевозки в Нью-Йорке Фото: iStock Uber через месяц запускает в Нью-Йорке сервис вертолетных пассажирских перевозок Uber Copter между Манхэттеном и аэропортом имени Кеннеди.

Футбол Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Культура Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Общество В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.

Экономика В Подмосковье появится новый завод по производству сыров Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.

Общество Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.

Политика Соратники Зеленского обвинили сотрудников МИД в работе на Порошенко Ранее сообщалось, что Верховная рада отказалась уволить главу МИД страны Павла Климкина, который подал в отставку сразу после вступления Зеленского в должность.

Экономика Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Политика Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

Происшествия В работе WhatsApp произошел сбой Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.

Общество Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой Жительница Нидерландов Ноа Потховен, вопреки сообщениям СМИ, не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома.

Политика Зеленский попросил у США новые вооружения По словам американского законодателя, украинский лидер пожаловался на нехватку в вооруженных силах новых систем вооружения.

Футбол Ибаньес стал игроком «Атлетико» В составе «Атлетико Сан-Луис» футболист провел 43 официальных матча, забив 22 мяча.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Транспорт Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Политика На парламентских выборах в Дании победила оппозиция Явка на выборах составила 84,5%. Левые партии заручились поддержкой 52,1% избирателей, а правоцентристы — 41,0%. Оппозиция получила 91 место в 179-местном парламенте, а «синий» блок — 75 мест.