Футбол

Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги нацийСоветский спорт 01:12

Нидерланды — Англия
сегодня
в 14:45
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
В своем дивизионе Лиги наций голландцы неожиданно сумели обойти команду Германии и действующих чемпионов мира французов. Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций. Подопечные Гарета Саутгейта опередили хорватов и испанцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прогноз Черданцева на матч Нидерланды - Англия в Лиге наций

Sport.ru09:59

Когда на кону будущее. Самая многообещающая афиша Европы

Sportbox.RU06:59

Смотрите полуфиналы Лиги Наций в лучших барах Москвы

Sports.ruвчера в 09:30

Нидерланды – Англия: прогноз Юрий Розанова на матч 1/2 финала Лиги наций

Чемпионат11:40

Прогноз на матч Нидерланды – Англия. БК «Париматч»: «стоит ожидать забитых голов»

Букмекеры.рф11:02

Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

Советский спорт01:12

Нидерланды — Англия. Прогноз (к. 1.97) на тоталы в матче 1/2 финала Лиги наций 6 июня 2019 года

LiveSport.ruвчера в 02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Авто

Mercedes-Benz показал на тизере новый кроссовер GLB-Class

Обновлено в 01:55
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Актер Андрей Биланов рассказал о причинах развода со своими женами

В разводе Андрей винит исключительно себя, поскольку не уделял семье должного внимания, игнорировал ее интересы, отдавая предпочтение карьерному росту.
Обновлено в 11:27
Общество

Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов

Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Происшествия

Александр Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:59
Происшествия

Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца

Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено в 10:35
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено в 11:32
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 07:01
Авто

Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика

Правительство одобрило соглашение о безвизовом режиме с Мальдивами

Правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Политика

Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР

Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика

Кучма объяснил идею не отвечать на обстрел в Донбассе

Идею Кучмы раскритиковал и бывший глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 11:23
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Гаджеты

HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia 2.2

Новый смартфон составит конкуренцию бюджетному аппарату Redmi 7A.
Обновлено в 10:56
Технологии

Microsoft поможет «Магниту» провести комплексную цифровизацию сети

«Магнит» и Microsoft подписали соглашение о комплексной цифровизации сети с помощью новейших технологических разработок.
Обновлено в 10:01
Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Общество

В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати

Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Теннис

Джокович победил Зверева и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Обновлено в 11:05
Экономика

Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая

Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Движение на южном участке МКАД восстановлено

Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.
Обновлено в 11:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное