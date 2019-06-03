Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги нацийСоветский спорт 01:12
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
В своем дивизионе Лиги наций голландцы неожиданно сумели обойти команду Германии и действующих чемпионов мира французов. Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций. Подопечные Гарета Саутгейта опередили хорватов и испанцев.
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Нидерланды - Англия ~ прогноз на полуфинал Лиги Наций: какая из команд достойна финала?
Sport-place04 июня в 00:52
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
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