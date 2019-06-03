Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги нацийСоветский спорт 01:12

В своем дивизионе Лиги наций голландцы неожиданно сумели обойти команду Германии и действующих чемпионов мира французов. Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций. Подопечные Гарета Саутгейта опередили хорватов и испанцев.

Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций

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