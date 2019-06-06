Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги нацийСоветский спорт 01:12
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Матч пройдет на арене Афонсу Энрикеш в португальском Гимарайнше и начнется в 21:45 мск. В своем дивизионе Лиги наций голландцы неожиданно сумели обойти команду Германии и действующих чемпионов мира французов.
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Нидерланды — Англия. Прогноз (к. 1.97) на тоталы в матче 1/2 финала Лиги наций 6 июня 2019 года
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