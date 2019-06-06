Футбол
Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги нацийСоветский спорт 01:12
Лига наций УЕФА, Полуфинал
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Нидерланды
Расстановка 4‑3‑3
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
15
де Рон
8
Вейналдум
21
Де Йонг
7
Бергвейн
10
Депай
9
Бабел
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Магуайр
14
Чилуэлл
17
Делф
16
Райс
18
Баркли
11
Санчо
19
Рэшфорд
10
Стерлинг
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Матч пройдет на арене Афонсу Энрикеш в португальском Гимарайнше и начнется в 21:45 мск. В своем дивизионе Лиги наций голландцы неожиданно сумели обойти команду Германии и действующих чемпионов мира французов.
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