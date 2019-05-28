Футбол
Сегодня Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана»Sport24.ru вчера в 17:54
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и директор клуба Леонардо покинут команду. Произойдет это во вторник, 28 мая. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
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Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Общество
Половине семей в РФ денег хватает только на еду и одежду
В России 48,2% домашних хозяйств хватает денег только на еду и одежду, а купить товары длительного пользования они не могут.
Обновлено в 05:46
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Общество
Операторам связи и УК предложили работать по правилам
Операторам связи и УК предложили работать по правилам Рабочая группа экспертного совета при правительстве подготовила правила взаимодействия, которые в теории должны положить конец многолетним конфликтам операторов связи и управляющих многоквартирными домами компаний (УК).
Обновлено в 17:58
Экономика
Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году
Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.
Обновлено в 23:18
Происшествия
В Приморье возбудили дело по факту ДТП с туристическим автобусом
В Приморье возбудили уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором погибли два человека.
Обновлено в 21:10
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде
Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено в 22:15
Происшествия
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Политика
Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
Обновлено в 16:35
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Авто
Новый Nissan Qashqai стал бестселлером марки в РФ
Обновленный Nissan Qashqai поступил в продажу в прошлом месяце и уже он стал бестселлером бренда в России.
Обновлено в 14:30
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
В Минобороны назвали методы США по дестабилизации России
Американская корпорация RAND подготовила доклад с указанием необходимых методов давления на Россию с целью ее дестабилизации, сообщил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.
Обновлено в 23:21
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
Обновлено в 23:13
Здоровье
Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.
Обновлено в 22:00
Гаджеты
Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу
Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Политика
В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе
Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено в 20:49
ЖКХ
В столице Якутии готовятся к новому отопительному сезону
Предприятия и учреждения Якутска незамедлительно приступили к подготовке к новому отопительному сезону.
Обновлено в 21:42
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» и остался на сезон без еврокубков
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, на домашнем стадионе проиграл «Утрехту» 0:2 в рамках плей офф чемпионата Нидерландов за возможность попасть в розыгрыш Лиги Европы.
Обновлено в 16:49