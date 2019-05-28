Сегодня Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана»Sport24.ru вчера в 17:54

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и директор клуба Леонардо покинут команду. Произойдет это во вторник, 28 мая. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Сегодня Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана»

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