Футбол

«Милан» объявит об отставке ГаттузоЕвро-футбол.ру 17:38

Решение было принято после встречи итальянца с исполнительным директором Иваном Газидисом. 41-летний Гаттузо возглавляет "Милан" с 2017 года. В нынешнем сезоне команда финишировала на 5-м месте Серии А.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Милан» сегодня объявит об оставке Гаттузо

Спорт-Экспресс17:24

СМИ: Гаттузо объявит об уходе из «Милана» 28 мая

Матч ТВ18:05

Источник: Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана» 28 мая

Чемпионат17:30

Названа дата ухода Гаттузо из «Милана»

Газета.Ru20:16

Источник: «Милан» и Гаттузо договорились о расторжении контракта

Советский спорт18:19

Сегодня Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана»

Sport24.ru17:54

«Милан» уволит Гаттузо

Sports.ru17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

Обновлено в 16:51
Политика

Суд признал законным продление ареста украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:08
Кино

Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»

Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:48
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Матч, прошедший на арене «Ти-Ди Гарден», завершился победой хозяев со счетом 4:2.
Обновлено в 23:01
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

В Японии 50-летний мужчина напал с ножом на группу школьников начальных классов. Об этом сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 20:53
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Экономика

Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям

Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Происшествия

Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине

Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.
Обновлено в 22:29
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаку террористов в провинции Хама

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что правительственные войска этой страны отбили атаку террористов в провинции Хама.
Обновлено в 15:20
Транспорт

Иммигрантам запретят работать водителями такси

Поправки, запрещающие иммигрантами работать в службах такси в качестве водителя, проходят второе чтение в Государственной думе, сообщает Автовзгляд.
Обновлено в 09:32
Политика

Минобороны ужесточит правила призыва в армию

Напомним, в апреле президент Владимир Путин заявил, что курс на постепенный отказ от комплектования армии по призыву будет продолжен — это связано, в частности, с тем, что военная техника становится все сложнее, и для ее правильного обслуживания и использования требуются высококвалифицированные профессионалы.
Обновлено в 09:47
Наука

Китайцы показали самый быстрый поезд в мире

Китайская промышленная компания CRRC презентовала прототип поезда на магнитной подушке с пятью вагонами.
Обновлено в 11:50
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Религия

В Екатеринбурге начали создавать рабочую группу по храму

В Екатеринбурге стартовал процесс создания рабочей группы по подготовке опроса для определения места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку

Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
Политика

ЕС губит экономику Украины, заявили в Киеве

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев согласился на проигрышные условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 22:42
Шоу-бизнес

Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы

Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено в 12:19
Политика

Напавшего на журналиста чиновника Зайцева исключили из «Единой России»

«Президиум генсовета „ЕР“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Зайцева, напавшего на журналиста», — приводит РИА «Новости» слова сообщения секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Обновлено в 06:39
Общество

Сергей Цивилёв предлагает модернизировать систему теплоснабжения

Сергей Цивилёв заявил, что действующая в стране модель теплоснабжения не менялась с советских времён и требует обновления.
Обновлено в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное