Футбол

Сегодня ФК «Оренбург» сыграет с тульским «Арсеналом»
Эхо Москвы Оренбург
01:07

Оренбург — Арсенал (Тула)
2 – 4
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Газовик»
7′
Эванс Кангва
Алексей Сутормин
18′
21′
Эванс Кангва
30′
Огнен Ожегович
Сильвие Бегич
41′
Даниэль Мишкич
Григорий Чиркин
46′
Андрей Козлов
Джордже Деспотович
57′
62′
Кирилл Комбаров
69′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
78′
Сергей Ткачев
Георгий Костадинов
Джордже Деспотович
79′
80′
Огнен Ожегович
Лука Джорджевич
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
82′
Сильвие Бегич
90′
Сергей Терехов
90′+2′
90′+4′
Михаил Левашов
90′+5′
Лука Джорджевич
Сегодня футбольный клуб «Оренбург» на домашнем стадионе примет тульский «Арсенал» в 1/4 Кубка России.
Эхо Москвы Оренбург01:07

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Сегодня ФК «Оренбург» сыграет с тульским «Арсеналом»

Эхо Москвы Оренбург01:07

Билеты на матч «Оренбург» — «Арсенал» поступили в продажу

РИА Оренбуржье26 ноября в 23:30

Тульский «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» на выезде

Тульские новости26 ноября в 05:10
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