Футбол

Сегодня ФК «Оренбург» сыграет на выезде с ЦСКАВестирама.ру 02:31

ЦСКА — Оренбург
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Сегодня ФК «Оренбург» проведёт выездную встречу в рамках Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги. В столице оренбуржцы встретятся с ЦСКА.
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