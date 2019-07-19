Футбол
Сегодня ФК «Оренбург» сыграет на выезде с ЦСКАВестирама.ру 02:31
Сегодня ФК «Оренбург» проведёт выездную встречу в рамках Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги. В столице оренбуржцы встретятся с ЦСКА.
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