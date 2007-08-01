Футбол
Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом»Советский спорт 03:16
|1′
Сердар Азмун
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
56
Довбня
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
32
Кулишев
8
Мишкич
10
Алвеш
11
Чуканов
9
Деспотович
99
Лунев
3
Сантос
6
Иванович
49
Терентьев
44
Ракицкий
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
7
Азмун
11
Дриусси
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
Встреча пройдет на ВЭБ Арене, которая вмещает 30 457 зрителей, и начнется в 19:00 по московскому времени. Напомним, что предстоящее дерби станет 63-м в российской истории.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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