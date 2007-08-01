Футбол

Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом»Советский спорт 03:16

Оренбург — Зенит
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
3 фото
Встреча пройдет на ВЭБ Арене, которая вмещает 30 457 зрителей, и начнется в 19:00 по московскому времени. Напомним, что предстоящее дерби станет 63-м в российской истории.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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