Футбол
Сегодня Бердыев приезжает в «Спартак»: прогноз дня в РПЛМК-Спорт 09:14
«СпортМК» продолжает традиционную рубрику, в которой не только анонсируются матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги, но и даются прогнозы.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Общество
Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы
Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено в 05:22
Гаджеты
Смарт-динамик Samsung Galaxy Home Mini замечен на сайте регулятора
В августе прошлого года южнокорейский гигант Samsung представил смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Авто
Новое кросс-купе Renault Arkana презентуют 22 мая
Как сообщили в пресс-службе компании, презентация модели состоится 22 мая 2019 года в Москве.
Обновлено в 00:12
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Политика
Лавров раскритиковал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму
«Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», — цитирует министра ТАСС.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом
Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ
Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Энергетика
«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»
Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Происшествия
Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов
Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.
Обновлено в 11:16
Энергетика
В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти
По трубопроводу «Дружба» в Белоруссию по-прежнему поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики, сообщается на сайте «Белнефтехима».
Обновлено в 07:41
Авто
KIA собирается начать производство пикапов
Вслед за Hyundai, который планирует представить новый серийный пикап Santa Cruz (на фото) в 2020 году, о создании грузовиков задумались и в KIA.
Обновлено в 06:00
Авто
Хэтчбек Opel Corsa нового поколения выйдет на рынок летом
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, предполагаемым местом дебюта которого значился сентябрьский автосалон во Франкфурте, покажут миру гораздо раньше.
Обновлено в 10:15
Космос
Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство
Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.
Обновлено в 13:15