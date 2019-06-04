Энергетика
«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефтиВедомости 06:32
Стоит отметить, что мы не планируем откладывать запуск новых проектов в периметре «Роснефти», — отметил он, добавив, что нефтяникам нужно компенсировать потери, если они будут. Как проходит собрание акционеров В этом году собрание акционеров проходит в МФК "Горный", на Васильевском острове.
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Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся через 4 дня брака
Суд расторг брак американского актера Николаса Кейджа и визажиста Эрики Койке после 4 дней брака.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Политика
Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы, поскольку память о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Энергетика
Сечин сообщил об ущербе имиджу России от российской загрязненной нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по по трубопроводу "Дружба" в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.
Обновлено в 06:37
Единоборства
Нейт Диас рассказал о драке с Нурмагомедовым
Американский боец UFC Нейт Диас рассказал о драке с командой Хабиба Нурмагомедова на турнире WSOF в 2015 году, в которой он считает себя победителем.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Футбол
Промес верит, что вернется в «Спартак»
Обновлено в 03:18
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Политика
Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте
Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:41
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Алессандро Матераццо: «Моя жена развлекается с мужиками в клубах»
Алессандро Матераццо признался, что он до сих пор не развелся со Светланой Давыдовой.
Обновлено в 03:30
Наука
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Общество
Кузнецова назвала безграмотными людей, отказавших в отдыхе детям с ВИЧ
Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает безграмотными действия руководства туристической базы в пригороде Нижнего Новгорода, вокруг которой разгорелся конфликт в связи с отказом в отдыхе детям с ВИЧ.
Обновлено в 06:43
Футбол
Массимо Каррера вслед за Тотти присоединится к киберспортивной лиге
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Общество
В России в 2018 году родилось на 15% меньше детей, чем в 2016
Количество детей, родившихся в России в 2018 году, оказалось на 15% меньше, чем двумя годами ранее.
Обновлено в 05:38
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Кейт Миддлтон одела тиару принцессы Дианы на встрече с президентом США
На мероприятие супруга принца Уильяма одела тиару принцессы Дианы, покорив поклонников и публику.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Россиян призвали не кормить детей сосисками и макаронами
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова попросила всех родителей России не включать в рацион питания детей макароны, сосиски, консерванты, торты и другие мучные изделия, так как это ведёт к ожирению и прочим заболеваниям.
Обновлено в 05:34