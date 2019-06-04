Энергетика
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»РБК 06:29
Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу
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Обновлено вчера в 08:15
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