Энергетика
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о консервативном варианте прогноза цен на нефть в 2019 году.
RT на русском10:27
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Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Вот это фактор, который сейчас является основным, который воздействует на цену. Будем анализировать, смотреть. Мы готовы к любым ситуациям.
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«Роснефть» в консервативном сценарии ожидает цену на нефть в 2019 году на уровне $50-53
Rambler News Service08:32
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» намерен искать новые активы «Газпрома», чтобы арестовать
Напомним, что в начале декабря «Нафтогаз Украины», с целью обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате Газпромом 2,6 млрд долларов, подал иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах Газпрома в Европе.
Обновлено в 06:49
Энергетика
Shell удвоит инвестиции в зеленую энергетику
Британско-голландская Shell объявила, что готова удвоить инвестиции в зеленую энергетику, доведя их до $4 млрд в год.
Обновлено вчера в 20:19
Энергетика
В Китай могут начать поставки СПГ с Сахалина
На Сахалине построят нефтегазовый индустриальный парк Денисов уточнил, что трубопроводный газ дешевле сжиженного, но его поставки возможны лишь при достижении договорённостей о долгосрочном сотрудничестве при обговорённой цене топлива.
Обновлено в 07:35
Энергетика
«Русснефть» сохранила добычу нефти на уровне прошлого года
Добыча «Русснефти» в 2018 году составит 7,1 млн тонн нефти. Такие данные содержатся в пресс-релизе компании.
Обновлено в 05:12
Энергетика
Нефть обновила минимумы в районе $50
Сегодня, 26 декабря, с утра Brent, обновив минимумы в районе $50,24, расположилась на $50,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Обновлено в 01:34
Энергетика
Экспорт нефти из Ирака в ноябре снизился на 2,9%
Ирак в ноябре снизил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,9% по сравнению с октябрем — до 3,377 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).
Обновлено в 05:57
Энергетика
Росгеология в 2018 году ликвидировала 26 экологически опасных скважин
Компания отчиталась о проведенных в 2018 году полевых рекогносцировочных обследований 200 потенциально опасных объектов.
Обновлено в 04:55
Энергетика
Газпром продолжит развитие рынка бункеровки судов СПГ
Компания Газпром продолжит создание инфраструктуры по производству и сбыту сжиженного природного газа (СПГ) в качестве бункерного топлива, такое решение принято советом директоров, сообщила пресс-служба предприятия.
Обновлено в 00:06
Энергетика
Сроки начала экспорта бензина из Казахстана в Киргизию затягиваются
Как сообщал К. Бозумбаев, поставки бензина туда должны были начать в ноябре 2018 г. Однако Казахстан и Киргизия затянули согласование проекта соглашения по экспорту бензина.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Сызранский НПЗ остановит основную установку по производству бензина
Установка производительностью 600 тыс. тонн в год является основной мощностью СНПЗ по выпуску компонентов высокооктанового бензина стандарта «Евро-5».
Обновлено вчера в 01:47
Энергетика
Цены на бензин в России в ноябре выросли на 0,2%
Цены на бензин в России в ноябре 2018 года увеличились на 0,2% по сравнению с показателем за предыдущий месяц, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 08:26
Энергетика
Андрей Мовчан: экономика упадет вслед за ценой на нефть
В 2019 году Россия впервые проверит на себе обратную сторону тезиса о том, что национальная экономика отвязалась от цены на нефть, сказал, в частности, Андрей Мовчан.
Обновлено вчера в 09:50
Энергетика
Специалист рассказала о причинах падения нефтяных котировок
О причинах падения нефтяных котировок Грушевенко рассказала агентству РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:14
Энергетика
«Газпром» в 2019 году может сократить инвестпрограмму на 11%
Ранее заместитель председателя правления холдинга Андрей Круглов сообщал, что "Газпром" после 2019 года планирует сократить объем инвестиционной программы до 1,065 трлн рублей в 2020 году и до 1,251 трлн рублей в 2021 году, Круглов пояснял, что в следующем десятилетии прогнозируется снижение уровня инвестиций по сравнению с пиком 2018-2019 годов.
Обновлено вчера в 10:28
Энергетика
Регазификационная установка «Маршал Василевский» начет работу в январе - калининградские власти
ПРГУ "Маршал Василевский" 18 декабря ошвартовался у морского регазификационного терминала, который расположен у Калининградского побережья в районе Пионерский - Зеленоградск.
Обновлено в 04:01