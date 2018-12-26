Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Вот это фактор, который сейчас является основным, который воздействует на цену. Будем анализировать, смотреть. Мы готовы к любым ситуациям.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о консервативном варианте прогноза цен на нефть в 2019 году.

Сечин рассказал о консервативном сценарии цен на нефть в 2019 году

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» намерен искать новые активы «Газпрома», чтобы арестовать Напомним, что в начале декабря «Нафтогаз Украины», с целью обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате Газпромом 2,6 млрд долларов, подал иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах Газпрома в Европе.

Энергетика Энергетика Shell удвоит инвестиции в зеленую энергетику Британско-голландская Shell объявила, что готова удвоить инвестиции в зеленую энергетику, доведя их до $4 млрд в год.

Энергетика Энергетика В Китай могут начать поставки СПГ с Сахалина На Сахалине построят нефтегазовый индустриальный парк Денисов уточнил, что трубопроводный газ дешевле сжиженного, но его поставки возможны лишь при достижении договорённостей о долгосрочном сотрудничестве при обговорённой цене топлива.

Энергетика Энергетика «Русснефть» сохранила добычу нефти на уровне прошлого года Добыча «Русснефти» в 2018 году составит 7,1 млн тонн нефти. Такие данные содержатся в пресс-релизе компании.

Энергетика Энергетика Нефть обновила минимумы в районе $50 Сегодня, 26 декабря, с утра Brent, обновив минимумы в районе $50,24, расположилась на $50,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Энергетика Энергетика Экспорт нефти из Ирака в ноябре снизился на 2,9% Ирак в ноябре снизил среднесуточный объем экспорта нефти на 2,9% по сравнению с октябрем — до 3,377 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Энергетика Энергетика Росгеология в 2018 году ликвидировала 26 экологически опасных скважин Компания отчиталась о проведенных в 2018 году полевых рекогносцировочных обследований 200 потенциально опасных объектов.

Энергетика Энергетика Газпром продолжит развитие рынка бункеровки судов СПГ Компания Газпром продолжит создание инфраструктуры по производству и сбыту сжиженного природного газа (СПГ) в качестве бункерного топлива, такое решение принято советом директоров, сообщила пресс-служба предприятия.

Энергетика Энергетика Сроки начала экспорта бензина из Казахстана в Киргизию затягиваются Как сообщал К. Бозумбаев, поставки бензина туда должны были начать в ноябре 2018 г. Однако Казахстан и Киргизия затянули согласование проекта соглашения по экспорту бензина.

Энергетика Энергетика Сызранский НПЗ остановит основную установку по производству бензина Установка производительностью 600 тыс. тонн в год является основной мощностью СНПЗ по выпуску компонентов высокооктанового бензина стандарта «Евро-5».

Энергетика Энергетика Цены на бензин в России в ноябре выросли на 0,2% Цены на бензин в России в ноябре 2018 года увеличились на 0,2% по сравнению с показателем за предыдущий месяц, сообщает Росстат.

Энергетика Энергетика Андрей Мовчан: экономика упадет вслед за ценой на нефть В 2019 году Россия впервые проверит на себе обратную сторону тезиса о том, что национальная экономика отвязалась от цены на нефть, сказал, в частности, Андрей Мовчан.

Энергетика Энергетика Специалист рассказала о причинах падения нефтяных котировок О причинах падения нефтяных котировок Грушевенко рассказала агентству РИА Новости.

Энергетика Энергетика «Газпром» в 2019 году может сократить инвестпрограмму на 11% Ранее заместитель председателя правления холдинга Андрей Круглов сообщал, что "Газпром" после 2019 года планирует сократить объем инвестиционной программы до 1,065 трлн рублей в 2020 году и до 1,251 трлн рублей в 2021 году, Круглов пояснял, что в следующем десятилетии прогнозируется снижение уровня инвестиций по сравнению с пиком 2018-2019 годов.