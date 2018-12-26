Энергетика
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года. По его словам, рост на бензин будет, но он будет незначительным.
Lenta.ru10:04
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Топливо есть, все нормально. Повышение цены будет небольшое. НДС и акцизы не повлияют. НДС – это 1,7 процента роста цен. Из этого надо исходить. А акцизы не повлияют, потому что там предусмотрен демпфирующий механизм.
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