Экономика
Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в АрктикеBFM.ru вчера в 12:10
«Роснефть» к 2030 году намерена добывать в Арктике 100 млн тонн нефти. Об этом глава корпорации Игорь Сечин заявил на встрече с Владимиром Путиным. По словам Сечина, «Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера для обеспечения загрузки Северного морского пути.
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Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году — первая фаза, с ростом до 100 миллионов тонн к 2030-му. Объединенные активы станут центром привлечения стратегических инвесторов.
с чего всё началось
1 апреля глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о создании на севере страны арктического кластера месторождений с добычей в 100 млн т нефти к 2030 году.РБКвчера в 10:21
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«Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера
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