Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в АрктикеBFM.ru вчера в 12:10

с чего всё началось

В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на решение поставленной вами задачи – достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути.

«Роснефть» к 2030 году намерена добывать в Арктике 100 млн тонн нефти. Об этом глава корпорации Игорь Сечин заявил на встрече с Владимиром Путиным. По словам Сечина, «Роснефть» рассматривает возможность создания арктического кластера для обеспечения загрузки Северного морского пути.

Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике

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