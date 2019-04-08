Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынкаИнтерфакс - Россия 04:13

Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.

Кино Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Экономика В России введут два дополнительных налога для автомобилистов Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.

Культура Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".

Футбол «Реал» и «Челси» не могут согласовать трансфер Азара «Реал» и «Челси» не могут договориться о трансфере Эдена Азара. Отмечается, стороны не могут согласовать сумму трансфера.

Общество В Подмосковье к концу недели ожидается похолодание и снег В Московской области к концу недели ожидается похолодание до -4 °С, понижение температуры будет сопровождаться ветром и небольшим снегопадом, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Транспорт Военные инспекторы начнут охоту за водителями Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.

Здоровье Медведев утвердил план борьбы с устойчивостью микробов к антибиотикам Премьер России Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий на 2019-2024 годы по выполнению Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Энергетика Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.

Шоу-бизнес Волочкова пригласила домой Малахова после скандальной бани с Собчак Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в инстаграме об интервью телеведущему Андрею Малахову, в котором она поделилась подробностями своей жизни.

Происшествия Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.

Футбол Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения Официальный твиттер сборной России поздравил с днем рождения голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, которому сегодня исполнилось 33 года.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Политика Минкультуры опровергло существование приказа о слиянии театров Ранее News.ru писал, что председатель правительства Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении ярославского театра имени Фёдора Волкова и Александринского театра в Петербурге.

Политика Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.

Футбол The Pango рассталась с Zayac и Ceyler Бакыт Zayac Эмилжанов и Александр Ceyler Попов покинули The Pango. Вскоре в клубе расскажут, кто заменит игроков в будущем.

Кино Кит Харингтон из «Игры престолов» станцевал стриптиз в образе Кармен В сценке Кит сыграл роль жениха, который решил устроить сюрприз своей невесте и станцевать на её девичнике в образе Кармен.

Политика США внесут КСИР в список террористических организаций Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.

Политика Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Общество Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.