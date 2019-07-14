Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:09
с чего всё началось
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.Ведомостивчера в 16:50
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:50, Вашингтон
Общество
Гидрометцентр предупредил о ливнях с грозами в Москве
К четвергу, 18 июля, циклон дойдет до Москвы и Подмосковья — здесь также пройдут ливневые дожди, возможны грозы.
Обновлено в 19:15
Наука
Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de)
Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
На роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде утверждена британская актриса Лашана Линч. Об этом пишет Daily Mail 14 июля.
Обновлено в 01:25
Политика
В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Общество
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено в 18:23
Наука
Кузнечики и шелкопряды являются богатым источником антиоксидантов
Основная идея исследования: съедобные насекомые являются богатым источником антиоксидантов.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу
Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Здоровье
Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он спасает Россию
Через несколько лет маленькая компания Buurtzorg изменит всю систему здравоохранения в Голландии, а ее стандарты станут основой для построения новой системы долговременного ухода за пожилыми, элементы которой используются уже в 25 странах.
Обновлено в 17:10
Экономика
Facebook раскрыла детали проекта по созданию криптовалюты
Криптовалюта Libra, создаваемая Facebook и еще десятками компаний по всему миру, задумана, чтобы любой пользователь Messenger, WhatsApp или приложения Calibra мог мгновенно перевести свои средства другому пользователю через электронный кошелек за минимальную стоимость, следует из текста показаний главы Calibra Facebook Дэвида Маркуса, опубликованных на сайте сената США в понедельник.
Обновлено в 13:00
Политика
Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено в 13:41
Политика
Грузинский депутат оценил встречу с российскими парламентариями
Встреча с российскими парламентариями прошла конструктивно, прямой диалог не имеет альтернативы, заявил глава делегации парламентариев Грузии Георгий Ломия на брифинге после встречи с российскими коллегами.
Обновлено в 08:10
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы «Везет»
15 июля компания «Яндекс.Такси» объявила о заключении сделки, в рамках которой приобретает активы группы «Везет», включающие программное обеспечение и колл-центры группы.
Обновлено в 08:19
Футбол
Сын Зидана перешел в португальский «Авеш»
Обновлено в 15:55
Культура
Обиженная Скарлетт Йоханссон выступила против политкорректности
Скарлетт Йоханссон заявляет, что политкорректность вредит свободе искусства.
Обновлено в 15:44
Экономика
Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей
Регулятор отозвал лицензию в середине апреля.
Обновлено в 11:34
Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
Двухсантиметровый слой из силикатного аэрогеля может сделать планету Марс пригодную для жизни на ней.
Обновлено в 16:50
Общество
В Горно-Алтайске прошло заседание совета по алтайскому языку
В Национальной гимназии имени Плакаса в Горно-Алтайске прошло заседание Совета по алтайскому языку при главе Республики Алтай.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Футбол
Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.
Обновлено в 16:40
Политика
Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь
Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
Обновлено в 19:14
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Экономика
ВТБ и банк «Россия» стали совладельцами порта в Геленджике
Банк «Россия» и ВТБ приобрели доли в компании «Морской порт Геленджик», свидетельствуют данные системы «СПАРК».
Обновлено в 12:33
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28