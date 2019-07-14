Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Ведомостивчера в 16:50

Подробнее о событии

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

Интерфакс02:34

«Ведомости» узнали о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн руб. льгот

РБКвчера в 19:37

Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:42

«Ведомости» узнали о просьбе Сечина выдать 2,6 трлн рублей льгот нефтяникам на освоение Арктики

Коммерсантъвчера в 20:56

Глава «Роснефти» попросил у Путина налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей

Эхо Москвы02:00

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн руб. льгот на развитие Арктики

Московский Комсомолецвчера в 19:35

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Ведомостивчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено вчера в 14:13
Политика

Шипулин подал документы для участия в выборах в Госдуму

Бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что подал документы для участия в выборах в Государственную Думу России.
Обновлено в 03:29
Экономика

Промсвязьбанк оценил сумму требований по искам в 500 млрд руб

В связи с утратой контроля над рядом активов Промсвязьбанк надеется отсудить более 500 млрд руб. Именно такую сумму составляют все требования кредитной организации по судебным искам.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Общество

Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов

Обновлено в 02:45
Происшествия

18 собак полностью съели своего хозяина в США

Обновлено в 02:15
Происшествия

«Сапсан» насмерть сбил жителя Чувашии в Тосно

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, 14 июля в 15:40 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Тосно высокоскоростным поездом Санкт-Петербург – Москва совершен смертельный наезд на человека.
Обновлено в 02:44
Кино

Темнокожая актриса сыграет нового агента «007»

Обновлено в 02:47
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Общество

Школьница из Красноярска придумала безопасные двери для детей

Обновлено в 01:13
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

«Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Политика

В Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу.
Обновлено вчера в 23:22
Музыка

Крис Норман прервал концерт в Петербурге

Обновлено в 03:08
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Общество

Синоптики пообещали потепление в Москве с середины июля

С 15 июля в Москве ожидается потепление, об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 02:56
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает потепление

Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Политика

Москалькова приедет в Киев на суд по делу Вышинского

"Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прибудет сегодня, 15 июля, в Киев для участия в заседании суда по делу Вышинского", - сказал представитель посольства.
Обновлено в 02:37
Космос

Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2»

Индийская организация космических исследований (ISRO) решила отложить запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2».
Обновлено вчера в 18:35
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Марез забил гол на 95-й минуте и вывел Алжир в финал КАН-2019

Сборная Алжира в самой концовке полуфинального матча Кубка Африканских Наций дожала команду Нигерии.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре

В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз

Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Главу психинтерната под Хабаровском наказали за вспышку инфекции

Руководитель психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила журналистам в понедельник министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.
Обновлено в 00:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное