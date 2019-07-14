Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

с чего всё началось

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.

Авто Как избежать перегрева тормозов Тормоза функционируют хуже, к тому же подобные колодки плохо отводят тепло от дисков.

Здоровье Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство Стоимость лекарства 715378 руб. 164345 руб. собрали телезрители ГТРК "Иркутск" 174492 руб. собрали читатели rusfond.ru Не хватает 376541 руб. ПОМОЧЬ МАКСИМУ Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ".

Происшествия Водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса штрафовали 18 раз Радий Хабиров заявил, что в автобусе от удара "поотрывались" кресла, а погибшие пассажиры в основном не были пристегнуты, хотя ремни безопасности были.

Экономика На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Общество «Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Политика Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei По словам двух чиновников, в США вскоре утвердят лицензии для восстановления продаж. могут утвердить лицензии для возобновления продаж Huawei Так, попытка президента США Дональда Трампа ослабить ограничения для китайской компании может быстро получить продолжение.

Экономика Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Происшествия За два месяца в Турции погибли 13 украинских туристов С мая по июль на курортах Антальи по разным причинам погибли и умерли 13 украинских граждан.

Игры Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о самом большом улучшении игры за последний год Квест-директор CD Projekt RED Матеуш Томашкевич в разговоре с изданием GamingBolt назвал самое большое улучшение Cyberpunk 2077 за последний год.

Политика В Германии объяснили невозможности остановки «Северного потока -2» Газопровод "Северный поток — 2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.

Происшествия Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.

Происшествия Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Кино Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Армия и оружие Китай проведет военные учения рядом с Тайванем Китай в ближайшее время планирует проведение военных учений рядом с островом Тайванем. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства КНР.

Общество Директором Центра госэкспертизы стала Ирина Косова Директором СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» стала Ирина Косова. Игорь Юдин официально покинул пост главы.

Общество Голубой баран родился в Московском зоопарке Самец голубого баран родился в Московском зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы.

Политика Врио губернатора Севастополя дал первые поручения правительству города Врио главы Севастополя был назначен Михаил Развожаев Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел первое аппаратное совещание городского правительства, передают "РИА Новости (Крым )".

Футбол «Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».