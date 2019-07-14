Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Ведомостивчера в 16:50

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Сечин попросил льготы на 2,6 триллиона рублей для развития Арктики

Snob.ruвчера в 21:10

Глава «Роснефти» попросил у Путина налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей

Эхо Москвы02:00

Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:42

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

Интерфакс02:34

«Ведомости» узнали о просьбе Сечина выдать 2,6 трлн рублей льгот нефтяникам на освоение Арктики

Коммерсантъвчера в 20:56

«Ведомости» узнали о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн руб. льгот

РБКвчера в 19:37

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Ведомостивчера в 16:50
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Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 01:11
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции

В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период действия санкций сотрудниками ведомства не допущено к ввозу в России через границы более 2,9 тысяч тонн запрещенной продукции.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене

Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:58
Экономика

Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

«Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено в 04:34
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая женщина, пишут СМИ

Обновлено в 04:52
Общество

В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке

Обновлено в 02:40
Происшествия

Названа возможная причина гибели 17-летнего биатлониста в Крыму

Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Космос

Юбилейное видео с 4000 открытых экзопланет показало NASA

Обновлено вчера в 07:36
Футбол

Сборная Алжира вышла в финал Кубка Африки, победив Нигерию

Сборная Алжира одержала победу над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 01:20
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Четыре человека погибли в горящих машинах после ДТП в Чите

Как пишет «Байкал-Daily» со ссылкой на краевое МВД, после удара машины загорелись.
Обновлено в 03:50
Гаджеты

Названы самые популярные в мире SSD для компьютеров

Специалисты компании, стоящей за бенчмарком Master Lu, на днях опубликовали рейтинг, в котором были представлены наиболее популярные среди пользователей SSD-накопители.
Обновлено в 00:30
Общество

На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов

Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

DPA: экспорт германских товаров в Россию вырос, несмотря на санкции

Экспорт германских товаров в Россию в прошлом году слегка вырос, несмотря на действующие санкции ЕС против Москвы.
Обновлено в 03:34
Наука

Ученые ЦЕРН открыли новую частицу

Институт ядерной физики РАН проинформировал о том, что группа специалистов Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в числе которых и российские физики, открыла два новых возбужденных состояния прелестного бариона.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно

Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Транспорт

ЦОДД предупредил о затруднениях у закрытых станций красной ветки метро

Обновлено в 00:46
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают женщину, пропавшую с 160 млн рублей

Обновлено в 02:26
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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