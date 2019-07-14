Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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с чего всё началось
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.Ведомостивчера в 16:50
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«Ведомости» узнали о просьбе Сечина выдать 2,6 трлн рублей льгот нефтяникам на освоение Арктики
Коммерсантъвчера в 20:56
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Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 01:11
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
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Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
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Обновлено в 04:24
Происшествия
Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене
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Обновлено в 04:58
Экономика
Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»
«Mail.ru Group пока не приняла данного решения, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным»,— уточнили в Mail.ru Group.
Обновлено в 04:34
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму
Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая женщина, пишут СМИ
Обновлено в 04:52
Общество
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
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Обновлено в 04:16
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу
Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной
Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Космос
Юбилейное видео с 4000 открытых экзопланет показало NASA
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
Сборная Алжира вышла в финал Кубка Африки, победив Нигерию
Сборная Алжира одержала победу над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 01:20
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Четыре человека погибли в горящих машинах после ДТП в Чите
Как пишет «Байкал-Daily» со ссылкой на краевое МВД, после удара машины загорелись.
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Названы самые популярные в мире SSD для компьютеров
Специалисты компании, стоящей за бенчмарком Master Lu, на днях опубликовали рейтинг, в котором были представлены наиболее популярные среди пользователей SSD-накопители.
Обновлено в 00:30
Общество
На регионы снова обрушатся ливни и потеплеет до 35 градусов
Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
DPA: экспорт германских товаров в Россию вырос, несмотря на санкции
Экспорт германских товаров в Россию в прошлом году слегка вырос, несмотря на действующие санкции ЕС против Москвы.
Обновлено в 03:34
Наука
Ученые ЦЕРН открыли новую частицу
Институт ядерной физики РАН проинформировал о том, что группа специалистов Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в числе которых и российские физики, открыла два новых возбужденных состояния прелестного бариона.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно
Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников
Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
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Происшествия
В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03