Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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с чего всё началось
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.Ведомостивчера в 16:50
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«Ведомости» узнали о просьбе Сечина выдать 2,6 трлн рублей льгот нефтяникам на освоение Арктики
Коммерсантъвчера в 20:56
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