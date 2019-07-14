Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Ведомостивчера в 16:50

Подробнее о событии

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики

Интерфакс02:34

«Ведомости» узнали о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн руб. льгот

РБКвчера в 19:37

Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:42

«Ведомости» узнали о просьбе Сечина выдать 2,6 трлн рублей льгот нефтяникам на освоение Арктики

Коммерсантъвчера в 20:56

Глава «Роснефти» попросил у Путина налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей

Эхо Москвы02:00

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн руб. льгот на развитие Арктики

Московский Комсомолецвчера в 19:35

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Ведомостивчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Футбол

«Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси

Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».
Обновлено в 01:08
Политика

Президент Казахстана объявил выговор главе Минобороны после ЧП в Арыси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после взрывов на арсенале воинской части в Арыси, прогремевших 24 июня.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 23:55
Политика

В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов

Около 200 петиций с призывом зарегистрировать всех кандидатов поступило во МГИК за неделю, рассказал на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 02:59
Экономика

Российский рынок оценит санкционные риски

Сокращение добычи нефти и обращение в ВТО в связи с введением США пошлин на горячекатаный прокат отражает готовность российских властей поддерживать интересы ключевых для экономики отраслей и рынков.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Условный срок назначили экс-губернатору ЕАО Александру Винникову

Напомним, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников планировал в суде развеять показания главного свидетеля Александра Мацанова.
Обновлено в 02:22
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

В Красном Селе дети завели автомобиль и врезались в стену гаража

Установлено, что около семи часов вечера на территории гаражного кооператива по недосмотру родителей дети сели в салон автомобиля марки Daewoo Nexia, где путём скручивания проводов зажигания привели его в движение, после чего врезались в стену гаража.
Обновлено в 01:59
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника

Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено вчера в 14:13
Авто

Появился рендер концепта Lada X-Flow

Актуальный ныне Х-стиль нашел продолжение в воздухозаборниках, а источниками вдохновения при создании концепта стали знаменитые символы русской архитектуры, искусства и промышленности: кремлевские звезды, разводные мосты Санкт-Петербурга и шедевры авангардной живописи, выраженные в работах Кандинского и Малевича.
Обновлено вчера в 05:40
Наука

Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе

В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Барановская тайно вышла замуж

Телеведующая Юлия Барановская вышла замуж во время туристической поездки в Камбоджу.
Обновлено в 01:19
Общество

Мэрия Владивостока объявила вознаграждение за поимку вандалов

Обновлено в 00:19
Политика

Названы сроки примирения США и Huawei

США могут начать выдавать лицензии американским компаниям для возобновления торговли с китайской Huawei в ближайшие две-четыре недели.
Обновлено в 03:03
Футбол

Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апреле

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Жительницу Екатеринбурга заподозрили в хищении 160 млн рублей

Обновлено в 01:45
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное