Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости 14 июля в 16:50
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости вчера в 06:09
с чего всё началось
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.Ведомости14 июля в 16:50
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