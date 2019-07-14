Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

с чего всё началось

Каких-либо решений на сей счет не принималось - это первое. И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, не будем делать этого и на этот раз.

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