Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости 16:50
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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с чего всё началось
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.Ведомости16:50
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В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Политика
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Еще один выходной может появиться у россиян
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Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
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Российский сенатор Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
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Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Экономика
Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме
Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Общество
Москвичам рассказали, как привести в порядок домашний архив
Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов.
Обновлено в 22:15
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
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Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
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Богомолов опубликовал романтическое видео с Собчак
Режиссер Константин Богомолов выложил в свой Instagram видео, на котором он запечатлен с телеведущей Ксенией Собчак.
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Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
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Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о важности снятия блокады с Донбасса.
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Экономика
К банкротству предприятий «Милкиленда» подключился еще один истец
К банкротству предприятий «Милкиленда» подключился еще один истец В дело о банкротстве двух российских предприятий украинской продовольственной группы «Милкиленд», инициированном банком «Возрождение», неожиданно включился индивидуальный предприниматель Сергей Шимов.
Обновлено в 19:01
Общество
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В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
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Актер сериала «Воронины» рассказал о борьбе с раком
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Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата России
«Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче 1-го тура чемпионата России по футболу.
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К «Моссельмашу» подселяют технопарк
На месте завода появится новый комплекс Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк.
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