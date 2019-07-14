Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
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с чего всё началось
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.Ведомостивчера в 16:50
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«Ведомости» узнали о просьбе Сечина выдать 2,6 трлн рублей льгот нефтяникам на освоение Арктики
Коммерсантъвчера в 20:56
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Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
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Девять человек погибли в крушении самолета в Швеции
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Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
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Происшествия
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Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
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Музыка
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Происшествия
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Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Для государственных информсистем разработают единые требования
Для государственных информсистем разработают единые требования Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
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Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Демократы обвинили Трампа в расизме и ксенофобии
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
Из находившихся на борту воздушного судна 111 пассажиров никто не пострадал Прилетевший в Саратов самолет из Сургута выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает сегодня, 14 июля, "ЧП Саратов".
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Суд вынес приговор уральской чиновнице по обвинению в мошенничестве
В Свердловской области бывшая сотрудница муниципального учреждения «Управление коммунального хозяйства» города Карпинска приговорена судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к трём годам и девяти месяцам лишения свободы.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна
Металлургический комбинат «Азовсталь» в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения
Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Турции массово умирают украинцы
Консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко рассказал, сколько украинцев умерли в Анталии с начала туристического сезона.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Общество
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
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Экономика
Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам
Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов, связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями, рассказал в интервью РИА Новости директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
Обновлено в 01:43
Транспорт
В Екатеринбурге часть дороги у «Калины» закроют на ремонт
Дорожные рабочие закроют половину моста. Одна часть дороги будет перекрыта, по другой организуют две полосы для движения в обе стороны.
Обновлено 12 июля в 09:42