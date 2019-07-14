Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости вчера в 16:50

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Ведомостивчера в 16:50

Подробнее о событии

Глава «Роснефти» попросил у Путина налоговые льготы на 2,6 триллиона рублей

Эхо Москвы02:00

Сечин попросил 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:42

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Ведомостивчера в 16:50

«Ведомости» узнали о просьбе Сечина выдать 2,6 трлн рублей льгот нефтяникам на освоение Арктики

Коммерсантъвчера в 20:56

«Ведомости» узнали о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн руб. льгот

РБКвчера в 19:37

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн руб. льгот на развитие Арктики

Московский Комсомолецвчера в 19:35

Сечин попросил льготы на 2,6 триллиона рублей для развития Арктики

Snob.ruвчера в 21:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Девять человек погибли в крушении самолета в Швеции

В результате катастрофы погибло девять человек, сообщили в издании The Local.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника

Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие

Американцев научили различать русские танки

Американское издание The National Interest рассказало своим читателям об «элементарном» способе различать российские танки.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Для государственных информсистем разработают единые требования

Для государственных информсистем разработают единые требования Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом

Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Демократы обвинили Трампа в расизме и ксенофобии

Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 23:55
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

Из находившихся на борту воздушного судна 111 пассажиров никто не пострадал Прилетевший в Саратов самолет из Сургута выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает сегодня, 14 июля, "ЧП Саратов".
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Суд вынес приговор уральской чиновнице по обвинению в мошенничестве

В Свердловской области бывшая сотрудница муниципального учреждения «Управление коммунального хозяйства» города Карпинска приговорена судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к трём годам и девяти месяцам лишения свободы.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна

Металлургический комбинат «Азовсталь» в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Внеплановая проверка тюменского медцентра выявила финансовые нарушения

Каждый месяц из оборота учреждения за счет незаконной схемы выводились значительные суммы, из категории средств от деятельности, которая приносит доход.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Турции массово умирают украинцы

Консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко рассказал, сколько украинцев умерли в Анталии с начала туристического сезона.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика

«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Общество

В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

С 15 июля в России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Экономика

Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам

Одна из главных проблем на российском венчурном рынке заключается в отсутствии спроса на стартапы со стороны инвесторов, связано это с тем, что большие компании не знают, как работать с инновациями, рассказал в интервью РИА Новости директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.
Обновлено в 01:43
Здоровье

Более 100 тысяч москвичей обследовались в павильонах «Здоровая Москва»

Обновлено в 00:27
Происшествия

Жительницу Екатеринбурга заподозрили в хищении 160 млн рублей

Обновлено в 01:45
Транспорт

В Екатеринбурге часть дороги у «Калины» закроют на ремонт

Дорожные рабочие закроют половину моста. Одна часть дороги будет перекрыта, по другой организуют две полосы для движения в обе стороны.
Обновлено 12 июля в 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное