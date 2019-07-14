Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

с чего всё началось

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Экономика Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.

Спорт Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Байкал" в Забайкальском крае.

Происшествия Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Экономика Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК! Уже к концу этого года ОК! может стать "еще одним успешным проектом", рассчитывает Агаларов.

Происшествия Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.

Происшествия Главу психинтерната под Хабаровском наказали за вспышку инфекции Руководитель психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила журналистам в понедельник министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Политика Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генсек подчеркнул, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Армия и оружие Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А Огнеметная система ТОС-1А является передовым вооружение, предназначенным для уничтожения объектов на расстоянии до 12 км. Всего за 7 секунд установка способна выпустить 30 снарядов нескольких видов.

Культура Популярный певец и звезда КВН снимет новый клип в Салехарде Уточняется, что в Салехарде молодой человек намерен снять свой новый клип. Для этого, он приглашает на кастинг и местных жителей.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса 15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.

Путешествия Названы самые популярные автобусные маршруты у молодежи Самыми популярными маршрутами для поездок на автобусе среди путешественников до 21 года оказались Москва – Санкт-Петербург и Москва – Ростов-на-Дону, сообщает OneTwoTrip.

Происшествия В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.

Футбол Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН Ранее сообщалось, что сборная Сенегала с минимальным счётом обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.

Экономика Санкции США против госдолга России: Что будет с рублем и нашей экономикой? Американцы на один шаг приблизились к введению санкций в отношении российского госдолга: Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год.

Космос США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.