Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости 16:50
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
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Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
Обновлено в 14:31
Политика
О способном остановить войну в Донбассе звонке рассказали в Совфеде
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз (ЕС) способен одним звонком в Киев остановить войну в Донбассе.
Обновлено в 19:28
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Политика
В Генпрокуратуре Украины пояснили, зачем удерживают Вышинского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш обнародовала на своей странице в Фейсбук фрагмент переписки пресс-секретаря генерального прокурора страны Ларисы Сарган и экс-лидера "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем по поводу изменения меры пресечения арестованному главреду портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.
Обновлено в 19:38
Космос
Источник рассказал о планах США по запуску пилотируемых кораблей к МКС
Первый после сертификации НАСА американский корабль с экипажем полетит на Международную космическую станцию (МКС) весной, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:14
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
Обновлено в 11:25
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Экономика
Минстрой готов вернуть ЖСК на рынок жилищного строительства
Минстрой готов вернуть ЖСК на рынок жилищного строительства Минстрой намерен реанимировать практически ушедшие с рынка жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).
Обновлено в 19:01
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме
Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Экономика
Россияне продолжат тратить на еду большую часть доходов
Уточняется, что за первые шесть месяцев инфляция составила 5,9%, а реальные доходы россиян снизились на 2,3%.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Рыбы рискуют стать неотразимы, а Тельцы – излишне болтливы
Телец Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Париже произошли столкновения фанатов сборной Алжира с полицией
Празднования по случаю выхода команды Алжира в финал Кубка африканских наций переросли на Елисейских полях в Париже в столкновения с полицией, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 20:00
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской
В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
Обновлено в 15:39
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе в Лос-Анджелесе
Обновлено в 13:28
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Обновлено в 09:23
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в своем время обучал президента страны Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 18:51
Кино
Александр Петров надеется на «Оскар»
Обновлено в 14:44
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке
Вертолет, выполнявший технический рейс, в понедельник утром совершил жесткую посадку в Кроноцком заповеднике на Камчатке, пострадавших нет.
Обновлено в 19:25
Авто
Porsche 911K Outlaw подвергся качественному рестмодингу
Под чутким руководством Рода Эмори Porsche 911K Outlaw был модернизирован и получил черты спортивной версии Porsche 908–010.
Обновлено в 06:32