Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости 16:50

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
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«Роснефть» просит беспрецедентные налоговые льготы у правительства для освоения Арктики

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Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Ведомости16:50

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн руб. льгот на развитие Арктики

Московский Комсомолец19:35

«Ведомости» узнали о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн руб. льгот

РБК19:37
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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