Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие АрктикиВедомости 16:50

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
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«Ведомости» узнали о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн руб. льгот

РБК19:37

Сечин попросил у Путина 2,6 трлн руб. льгот на развитие Арктики

Московский Комсомолец19:35

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Ведомости16:50
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Названы топ-9 способов тренировки мозга

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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
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Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

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Эксперт рассказал, как будут оформлять электронные паспорта в России

Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов пройдет в конце июля. К концу 2019 года все МФЦ оснастят такими криптокабинами.
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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