Энергетика

Сечин прогнозирует волатильность на нефтяном рынкеNews.ru 03:44

Мировой рынок нефти в среднесрочной перспективе ждёт серьёзная волатильность. Об этом сообщил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе ПМЭФ-2019. По его словам, колебания нефтяных котировок вызваны, помимо прочего, некоторым манипулированием рынком.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Сечин: США угрожают мировой энергетике, а твиты Трампа опасны

Росбалт05:21

Сечин: рост спроса на нефть в ближайшие десятилетия неизбежен

Вести ФМ05:02

Сечин: США могут стать чистым экспортером нефти в 2020 году

Rambler News Service04:44

Сечин: Нефтедобыча в США — главный фактор изменений на мировых рынках

Евразия Daily05:34

Сечин назвал нефтедобычу в США главным фактором изменений на мировых рынках

ПРАЙМ04:01

Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефти

ТАСС04:58

Сечин прогнозирует волатильность на нефтяном рынке

News.ru03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Общество

Павел Дуров пообещал на месяц отказаться от еды

Обновлено в 10:57
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 11:00
Экономика

«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку

Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено в 10:34
Общество

Экс-солист группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:43
Происшествия

Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив

Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Политика

Кучма дал задний ход: Никакой блокады Донбасса нет

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что никакой блокады Донбасса якобы и нет.
Обновлено в 11:41
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Авто

Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Общество

Шакира пришла в испанский суд с двойником

Обновлено в 08:25
Кино

Мединский оценил сериал «Чернобыль»

Обновлено в 11:36
Общество

В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати

Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Здоровье

«Хватает все подряд»: как Алибасов выпил чистящее средство, рассказал Политов

Участник группы "На-На" Владимир Политов ответил на вопрос журналистов, как продюсер Бари Алибасов мог выпить химическую жидкость, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Арестован четвертый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Накануне суд принял решение об аресте еще трех фигурантов дела: гражданина России Сергея Ходжаняна, которого обвиняют в убийстве, гражданина Армении Нарека Степаняна и гражданина России Сурена Маркосяна, которым инкриминируется хулиганство.
Обновлено в 10:28
Общество

В Сербии объявили режим ЧС из-за наводнений

Ранее наводнения, вызванные проливными дождями, привели к режиму ЧС в 12 муниципалитетах в центральной и западной частях Сербии, экстренные службы эвакуировали свыше 300 человек.
Обновлено в 10:36
Хоккей

Лехтеря официально стал игроком СКА

В составе сборной Финляндии Йори Лехтеря стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира-2014.
Обновлено в 05:17
Кино

Сыгравший Джона Сноу Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

Известность, свалившаяся на звезду "Игры престолов" Кита Харингтона, не пошла на пользу психическому здоровью звезды — теперь, когда сериал Game of Thrones завершен, исполнителю роли Джона Сноу потребовалась помощь специалистов.
Обновлено в 08:20
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Футбол

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о назначении бывшего игрока команды Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:07
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное