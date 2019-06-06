Энергетика

Сечин прогнозирует волатильность на нефтяном рынкеNews.ru 03:44

Мировой рынок нефти в среднесрочной перспективе ждёт серьёзная волатильность. Об этом сообщил журналистам глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе ПМЭФ-2019. По его словам, колебания нефтяных котировок вызваны, помимо прочего, некоторым манипулированием рынком.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сечин рассказал о возможностях РФ и Китая создавать маркерные сорта нефти

REGNUM06:58

Сечин назвал нефтедобычу в США главным фактором изменений на мировых рынках

ПРАЙМ04:01

Сечин: США могут стать чистым экспортером нефти в 2020 году

Rambler News Service04:44

Сечин: Россия и Китай могут создавать новые маркерные сорта нефти и влиять на цены

ТАСС06:29

Сечин: США угрожают мировой энергетике, а твиты Трампа опасны

Росбалт05:21

Сечин: Нефтедобыча в США — главный фактор изменений на мировых рынках

Евразия Daily05:34

Сечин прогнозирует волатильность на нефтяном рынке

News.ru03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Политика

Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Авто

Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины

Всероссийский союз страховщиков составил рейтинг автомобилей с точки зрения защиты от угона.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Экстренно госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный

В Москве экстренно госпитализирован Народный артист России, актер Александр Панкратов-Черный, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Обновлено в 06:12
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Теннис

17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп

Обновлено в 08:41
Интернет

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму

Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Политика

Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Игры

В Microsoft Store появилась страница игры Metro Exodus

В онлайн-магазине Microsoft Store опубликована веб-страница шутер-игры Metro Exodus, который на текущий момент временно является эксклюзивной игрой Epic Games Store.
Обновлено в 07:20
Общество

Американец выиграл в лотерею $345 млн

Американец Чарльз В. Джексон — младший выиграл джек-пот лотереи Powerball в $344,6 млн в штате Северная Каролина на востоке США, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

В Туве впервые показали горный спецназ ЦВО

Обновлено вчера в 23:14
Технологии

Глава РКН призвал пользователей Сети к «цифровой гигиене»

По словам А. Жарова, два года назад РКН начал активную кампанию информирования и обучения детей и подростков правилам поведения в Сети, по защите своих личных данных.
Обновлено в 07:49
Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Обновлено в 08:37
Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Футбол

Американский миллиардер Коммиссо официально приобрел «Фиорентину»

Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо официально стал владельцем «Фиорентины».
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Как открывался Второй фронт в Нормандии в 1944 году

Обновлено в 08:16
Наука

Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии

Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Хоккей

Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти

РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное