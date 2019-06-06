Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетикиИнтерфакс вчера в 03:55

Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
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Главные тезисы выступления Игоря Сечина на форуме в Петербурге

Snob.ruвчера в 10:28

«Нас ждут великие открытия»

Коммерсантъвчера в 05:10

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке

РБКвчера в 04:04

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Интерфаксвчера в 03:55

Make the market great again. Сечин назвал санкционную политику США угрозой рынку

Фонтанка.Рувчера в 03:30

Сечин призвал вернуть энергетическому рынку его величие

Rambler News Serviceвчера в 03:28

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

ТАССвчера в 05:01
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Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Экономика

Акционер «Восточного» назвал РСПП необъективным

Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что акционер ПАО «Банк Восточный» Шерзод Юсупов считает необъективной комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), которая обвинила его в нарушении корпоративной этики при обращении в правоохранительные органы без попытки решить спор другими способами.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания

Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Общество

Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой»

Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».
Обновлено в 02:29
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия

После пожара в строящемся челябинском конгресс-холле возбудили дело

Обновлено в 02:15
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено 05 июня в 12:41
Общество

Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости

По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Общество

Витебский проспект соединят с ЗСД развязкой

Как следует из соглашения, развязка соединит ЗСД с восточной частью Московского и Фрунзенским районами.
Обновлено в 02:25
Политика

Саакашвили отказался идти в партию Кличко

Обновлено вчера в 21:15
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Происшествия

СК проверяет информацию об избиении школьницы в Красноярске

Следователи проверяют информацию об избиении сверстниками школьницы в Красноярске и вымогательстве у нее денег, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Обновлено в 02:07
Здоровье

Росздравнадзор проинструктирует медиков для работы с имеющей риск для пациента техникой

Росздравнадзор после гибели пациентки в онкодиспансере Воронежа разработает инструкции для медперсонала по работе с имеющей риск для пациента тяжелой медицинской техникой.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Футбол

Власти Волгограда: выбор «Тамбова» в пользу «Волгоград-Арены» даст экономический эффект

Возможный выбор вышедшего в Российскую премьер-лигу футбольного клуба "Тамбов" в пользу проведения домашних матчей на "Волгоград-Арене" принесет экономический эффект стадиону.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Женщине удалили выросший на пальце 6-сантиметровый рог

Хирурги удалили 60-летней жительнице Индии рог, который вырос на ее пальце.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие

СК возбудил уголовные дела по фактам обстрелов в Донбассе

"Главным следственным управлением СК России по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска возбуждено еще пять уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:43
Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Происшествия

В Самарской области в ДТП погибли три человека

Обновлено в 01:38
Общество

Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза

Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Наука

Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит

Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено вчера в 02:59
Авто

АвтоВАЗ отказался от производства универсала Lada Vesta SW Sport

Lada в ближайшее время не планирует выпуск спортивной версии универсала Lada Vesta SW.
Обновлено в 00:53
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
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