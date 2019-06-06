Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетикиИнтерфакс вчера в 03:55
Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
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Make the market great again. Сечин назвал санкционную политику США угрозой рынку
Фонтанка.Рувчера в 03:30
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Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Экономика
Акционер «Восточного» назвал РСПП необъективным
Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что акционер ПАО «Банк Восточный» Шерзод Юсупов считает необъективной комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), которая обвинила его в нарушении корпоративной этики при обращении в правоохранительные органы без попытки решить спор другими способами.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания
Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Общество
Провайдера судят за неисполнение «закона Яровой»
Роскомнадзор подал в суд на интернет-провайдера «Фирма Связь» из Ейска Краснодарского края за отказ закупать несертифицированное оборудование в рамках «закона Яровой», 7 июня сообщает газета «КоммерсантЪ».
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Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обновлено 05 июня в 12:41
Общество
Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости
По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Витебский проспект соединят с ЗСД развязкой
Как следует из соглашения, развязка соединит ЗСД с восточной частью Московского и Фрунзенским районами.
Обновлено в 02:25
Политика
Саакашвили отказался идти в партию Кличко
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Обновлено в 01:38
Происшествия
СК проверяет информацию об избиении школьницы в Красноярске
Следователи проверяют информацию об избиении сверстниками школьницы в Красноярске и вымогательстве у нее денег, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Обновлено в 02:07
Здоровье
Росздравнадзор проинструктирует медиков для работы с имеющей риск для пациента техникой
Росздравнадзор после гибели пациентки в онкодиспансере Воронежа разработает инструкции для медперсонала по работе с имеющей риск для пациента тяжелой медицинской техникой.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Футбол
Власти Волгограда: выбор «Тамбова» в пользу «Волгоград-Арены» даст экономический эффект
Возможный выбор вышедшего в Российскую премьер-лигу футбольного клуба "Тамбов" в пользу проведения домашних матчей на "Волгоград-Арене" принесет экономический эффект стадиону.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Женщине удалили выросший на пальце 6-сантиметровый рог
Хирурги удалили 60-летней жительнице Индии рог, который вырос на ее пальце.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
СК возбудил уголовные дела по фактам обстрелов в Донбассе
"Главным следственным управлением СК России по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска возбуждено еще пять уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:43
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 01:38
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Наука
Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит
Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено вчера в 02:59
Авто
АвтоВАЗ отказался от производства универсала Lada Vesta SW Sport
Lada в ближайшее время не планирует выпуск спортивной версии универсала Lada Vesta SW.
Обновлено в 00:53
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30