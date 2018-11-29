Экономика

Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
RT на русском
вчера в 21:06

Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
RT на русскомвчера в 21:06

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Общий объем сотрудничества «Роснефти» с КНР к 2035 году превысит $500 млрд

Вести.Финанс00:31

Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

Комсомольская правдавчера в 21:57

Игорь Сечин назвал угрозу торговых войн стимулом для сотрудничества с Китаем

Коммерсантъвчера в 21:37

Сечин заявил о выходе энергетического российско-китайского сотрудничества на беспрецедентный уровень

Московский Комсомолецвчера в 21:32

Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

RT на русскомвчера в 21:06

Сечин: энергетическое сотрудничество России и Китая вышло на беспрецедентный уровень

ТАССвчера в 21:14

«Роснефть» осознает ответственность в обеспечении энергобезопасности Китая

РИА Новостивчера в 21:43
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:33, Ашберн
Экономика

АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

Обновлено в 01:30
Энергетика

Независимым сетям АЗС разрешили поднять цены на топливо

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.
Обновлено в 01:26
Финансы

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла

Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее.
Обновлено в 01:18
Экономика

МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года

По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 01:18
Экономика

ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк в ближайшие три года

ВТБ заявил об отсутствии планов купить Альфа-банк или долю в нем в ближайшие три года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено в 00:40
Экономика

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природный территории, рассчитанная на 2012-2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 01:23
Финансы

Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах

На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:59
Экономика

«Аэрофлот» повысил топливные сборы второй раз за полгода

"Аэрофлот" с 27 ноября увеличил топливный сбор на внутренних рейсах в комфорт- и эконом-классах на 200 рублей, а для билетов бизнес-класса - на 400 рублей.
Обновлено вчера в 22:39
Экономика

Шведские СМИ оценили успехи России в сельском хозяйстве

Сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью российской экономики, и сейчас страна экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, пишет шведский журнал Lantbrukets Affärstidning.
Обновлено в 01:19
Экономика

Прокуратура Дании предъявила Danske Bank обвинения в отмывании денег

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения в нарушении датского законодательства о борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 01:14
Экономика

Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ

Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ ЦБ указал ФСБ на невозможность в полном объеме выполнить требования службы по защите собираемых банками биометрических персональных данных граждан.
Обновлено в 00:41
Экономика

Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся стран Bloomberg

Россия заняла второе место, поднявшись на пять позиций в сравнении с подобным рейтингом, подготовленным полгода назад.
Обновлено в 00:09
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 01:10
Экономика

Больше половины новых российских евробондов купили британцы

«Несмотря на высокую волатильность рынка и непростую политическую ситуацию, размещение нашло живой отклик среди европейских инвесторов (18%), в то время как инвесторы из Великобритании выкупили бóльшую часть выпуска (55%)», — цитирует пресс-служба руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрея Соловьева.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика

Розничные продажи в Японии выросли максимальными темпами за 10 месяцев

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в октябре выросли на 1,2%, максимальными темпами с июня, после повышения на 0,1% в сентябре.
Обновлено в 01:28
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“». Ранее заместитель руководителя администрации Президента России, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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