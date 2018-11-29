Экономика
Совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил, выступая на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
RT на русскомвчера в 21:06
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Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике
Комсомольская правдавчера в 21:57
Игорь Сечин назвал угрозу торговых войн стимулом для сотрудничества с Китаем
Коммерсантъвчера в 21:37
Сечин заявил о выходе энергетического российско-китайского сотрудничества на беспрецедентный уровень
Московский Комсомолецвчера в 21:32
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Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 05:05
Энергетика
Минэнерго оценило доходы нефтяников в 4 руб. за литр бензина на АЗС
За год цены на бензин выросли на 10,2%, до 41,72 руб. за литр, на зимнее дизельное топливо — на 15,91%, до 46,47 руб. за литр, также говорится в презентации.
Обновлено в 04:53
Экономика
Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний
Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 05:05
Экономика
«Магнит» откроет 2000 магазинов в отделениях «Почты России»
Ритейлер «Магнит» и «Почта России» признали успешным пилотный проект магазинов в 13 отделениях почты, заявил сегодня руководитель «Почты России» Николай Подгузов.
Обновлено в 05:09
Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 05:02
Экономика
Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании
Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 04:57
Экономика
АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК
ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.
Обновлено в 04:29
Экономика
ЦБ РФ фиксирует рост числа отказов автомобилистов от покупки ОСАГО
По данным Российского союза автостраховщиков, средняя премия по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2018 года снижается: она сократилась на 1,4% по сравнению с периодом годом ранее и составила 5 868 рублей.
Обновлено в 05:04
Экономика
Сбербанк отчитался о спасении от хакеров ₽32 млрд вкладчиков
В банке сообщили, что только с начала 2018 года система фрод-мониторинга не дала мошенникам вывести со счетов вкладчиков 32 млрд руб.
Обновлено в 04:38
Экономика
В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян
Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
Обновлено в 04:58
Энергетика
«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России 170 газовых АЗС
Нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с китайской Beijing Gas, предполагающее строительство в России около 170 газовых сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Обновлено в 04:16
Экономика
МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года
По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 04:57
Экономика
Покупать или продавать. Litecoin подорожал на 13%
По мнению аналитика Ethereum World News Аяша Джиндала, цена Litecoin смогла преодолеть зону сопротивления в $30, в ближайшее время она может достигнуть отметок в $35 и $36.
Обновлено в 04:34
Экономика
ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье
В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 03:53
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на старте биржевых торгов
Российский рубль растет на торгах Московской биржи. Отечественная валюта довольно существенно укрепилась по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 03:45